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24.10.2019 - 09:49 | | AA

Gara'da kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat  Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışmasıyla  düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden  "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar  etkisiz hale getirildi.

Gara'da kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın bölücü  terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, örgütün sözde üst düzey  sorumluları da "nokta atışlarla" etkisiz hale getiriliyor.

Bir süre önce MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın  kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK'nın sözde  üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin  Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu  harekete geçen F-16'lar, teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORLARDI

Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve  PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li  yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve  Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin  de azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı  kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı  YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde  Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi. 

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