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28.07.2019 - 08:21| İHA

Son dakika...Gemide yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar'da, Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Son dakika...Gemide yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Liman  görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.  Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan  itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide  hasar meydana geldi. 

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

 

Son dakika...Gemide yangın Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika...Gemide yangın Çok sayıda ekip sevk edildi

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