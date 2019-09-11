11.09.2019 - 07:52
Son dakika... Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirilmiştir."
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.