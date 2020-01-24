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24.01.2020 - 18:08 | | AA

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı'ndan flaş Arif Erdem hamlesi

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden firari olan eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini talep etti.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasına bakan İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem'in ABD'de olduğuna yönelik haberlerin yayımlanmasının ardından sanığın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Arif Erdem hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'ye iletildi.

FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasındaki bazı sanıklar, toplantılara katılan Erdem'in FETÖ elebaşı Gülen'le 1994'teki görüşmede bulunduğunu belirtmişti.

HTS analiz raporlarına göre ise Arif Erdem'in, 2012-2013 yıllarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

ByLock kullanıcısı

Bir tanık beyanında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı da olan Erdem'in, 2002'deki Dünya Kupası maçlarından sonra milli takım futbolcularına dağıtılan primlerin bir kısmını FETÖ elebaşı Gülen'in yardımcılarından Cevdet Türkyolu'na teslim ettiği bildirilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra 23 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtığı tespit edilen Arif Erdem'in, bir gizli tanık beyanına göre "imam" olarak nitelendirildiği de belirlenmişti.

 

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