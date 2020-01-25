Son dakika haberi! Bir mucize daha... Elazığ'da depremin ardından bu sabah enkazdan çıkarıldı

Elazğı'da merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu sabah saatlerinde bir kadın vatandaşımız arama kurtarma ekiplerinin büyük çabasıyla enkaz altından kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki bir çocuk enkaz altından çıkarılmış ayrıca gece saatlerinde hamile bir kadın vatandaş daha enkaz altından çıkarılmıştı.

Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9'da bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

1167 arama kurtarma personeli bölgede

AFAD, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada "Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir." denildi.





5 saat sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

13. saatte bir mucize daha... Cep telefonuyla yardım istedi

Elazığ merkez Mustafapaşa mahallesindeki 5 katlı apartmanda, depremin 13. saatinde Gülsüm İ. isimli vatandaş ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. AFAD, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri binada göçük altında bulunan diğer vatandaşlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

2 kişi daha kurtarıldı

AFAD'dan gelen son bilgilere göre biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi.

12 saat sonra sevindiren haber

Afet bölgesinden yapılan açıklamada Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sessizlik uyarısı

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Süleyman Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtartma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.