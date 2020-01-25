Son dakika haberi! Elazığ'da üst üste depremler

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Elazığ Sivrice'de 14 dakika arayla bir deprem daha oldu. AFAD 19.44'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise büyüklüğü 4.6 olarak açıkladı.

2 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Kandilli ve AFAD 2 dakika sonra bir daha meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.5 AFAD ise 4.1 olarak açıkladı.



Malatya Pötürge'de 21:20'de 3.9 büyüklüğünde 7.00 km derinliğinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD 20.25'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.