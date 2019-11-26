Son dakika: Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında, aktif ve meslekten ihraç edilen polis memuru, binbaşı ve öğretmenin bulunduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE MERKEZLİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 21 GÖZALTI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN "MAHREM İMAMLARINA" OPERASYON

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

ANKARA'DA 23 GÖZALTI

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.