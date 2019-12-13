Son dakika... Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 50 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da olduğu, şüphelilerden 23'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

PEŞ PEŞE OPERASYON HABERLERİ GELDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sözde "mahrem imamların" HTS kayıtları incelendi. İnceleme sonucu "mahrem imamların" irtibatlı oldukları tespit edilen Adalet Bakanlığı personeline yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21'i il dışından olmak üzere 44 şüpheli yakalandı.

BİR MAHREM İMAM HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan şüphelilerin halen aktif olarak görevde bulunan, istifa eden veya ihraç olan infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, mübaşirler, icra memuru veya müdürleri, teknisyen veya şoför kadrosunda oldukları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul'da sorumlu "mahrem imam" olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.

2009 KOMİSER YARDIMCILIĞINA GEÇİŞ SINAVI'NA İLİŞKİN SORUŞTURMADA 41 GÖZALTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 41 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 3'ünün aktif görevde olduğu belirtildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.