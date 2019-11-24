Son dakika... Hain saldırının sorumlusu teröristler etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Söz konusu Şenyayla/ Dorsin terorist grubu; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır Kulp ilçesi Agaçkorurkorur Köyünde 7 vatandaşımızın şehit edildiği ve 10 vatandaşımızın yaralandığı, EYP’li saldırının sorumlusudur.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZAP BÖLGESİNE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.