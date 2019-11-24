Son dakika... Bakanlık duyurdu! Diyarbakır Kulp'ta 7 sivili şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

MSB: 3 TERÖRİST SİHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.