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03.10.2019 - 12:55 | | DHA

Hatay'da askeri araç devrildi!

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi!

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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