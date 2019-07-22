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22.07.2019 - 16:12| AA

Son dakika... Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında  bulunduğu 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını  açıklayan cumhuriyet savcısı, 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılması istendi.

Son dakika... Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cumhuriyet savcısı,  esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, darbe girişimi günü saat 06.30 sıralarında tutuklu sanık  eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in talimatları  doğrultusunda Hava Harp Okulu öğrencilerine çok yormamak koşulu ile spor  yaptırıldığı, 17.30'da icra edilecek akşam sporunun Ergezen tarafından iptal  edildiği anlatıldı.

Ergezen'in saat 18.00'de emrindeki rütbelilere mesaide kalması  talimatını verdiği aktarılan mütalaada, darbe girişimi akşamında bazı subay ve  öğrencilerin Yalova'da tam teçhizatlı şekilde otobüslere bindirilerek İstanbul'a  takviye kuvvet olarak gönderildiği kaydedildi.

"KAMERALARI ARSAYA GÖMMÜŞLER"

Mütalaada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ana darbe  davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski  Tümgeneral Fethi Alpay'ın talimatıyla Astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç  tarafından karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boşbir alana gömüldüğü belirtildi.

Sanık Hüseyin Ergezen'in toplanan delil ve tanık beyanları  doğrultusunda, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine  göre ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak atandığı aktarılan mütalaada, Ergezen'in,  darbe girişimi hazırlıklarına yönelik eylem ve faaliyetleri ile İstanbul ve  Yalova'da düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldığı vurgulandı.

Hüseyin Ergezen'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı  Üssü'nde yakalanan ''örgütün mahrem imamlarından'' Kemal Batmaz ile 2013 yılındaFETÖ'nün TSK içerisinde haberleşme amacıyla kullandığı ankesörlü telefonla  iletişim kurduğunun tespit edildiği anlatılan mütalaada, Ergezen'in, örgütün  ''TSK İmamı'' olan ve Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz'ün evinde  yapılan aramada ele geçirilen kitapta parmak izine rastlandığı ve Öksüz'ün  telefonu ile pek çok kez iletişime geçtiği ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, eski Kurmay Albay Hüseyin Ergezen’in "Anayasa'yı ihlal",  "silahlı terör örgütü üyeliği", “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının  engellenmesi" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması" suçlarından ağırlaştırılmış  müebbet ve 22 yıl 10 aydan 56 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep  edildi.

Aralarında eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay  Süleyman Demirci, eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Mühendis Albay Yılmaz  Altuntaş'ın da aralarında bulunduğu 40 sanığın "Anayasa'yı ihlal” ve “silahlı  terör örgütü üyeliği” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan  15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, sanıklar  Yusuf Günana ve Emir İrfan Kara'nın savunmalarının alınmamış olması sebebiyle  dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

 

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