Son dakika... HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuklarını kurtarmak için oturma eylemine katılan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Bunun üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 16 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır. Komuoyunun bilgisine sunulur. "

Kaynak: TRT Haber