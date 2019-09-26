26.09.2019 - 14:27 |
Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan deprem açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Henüz ulaşan bir can ve mal kaybı bilgisi yok" dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığını belirtti.
Detaylar birazdan...
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.