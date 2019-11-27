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27.11.2019 - 17:09 |

Son dakika: İBB burs sonuçları açıklandı! İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu sonuçları

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan öğrenciler, İBB burs başvuru sonucu sorgulamak için harekete geçti. Peki İBB burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Son dakika: İBB burs sonuçları açıklandı! İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağlayacağı İBB burs başvuru sonuçları belli oldu. İBB burs başvurusunda bulunan öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden İBB burs sonucunu sorgulamak istedi fakat sonuç sayfasına erişim sağlayamadı. 

 https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/  adresi üzerinde 'Başvuru sonuçları' butonu yer alırken aşağıdaki görselde gerekli bilgiler isteniyordu. Kısa bir zaman sonra  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli resmi internet sayfasından sonuç sayfasının kaldırıldığı görüldü.

KALDIRILAN SONUÇ EKRANI

Son dakika: İBB burs sonuçları açıklandı İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu sonuçları

İBB BURS BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.
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