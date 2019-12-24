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24.12.2019 - 23:40 | | AA

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki yangınlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanılmadığını bildirdi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki yangınlarla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının, terör örgütünce propaganda amaçlı üstlenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili takip ve araştırmalar ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalıyla devamlı sürdürülmektedir, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallarca kamuoyuna duyurulmaktadır, bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

 

Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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