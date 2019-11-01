Son dakika... İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."