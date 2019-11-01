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01.11.2019 - 11:43 |

Son dakika... İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Son dakika... İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."

Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyorKarabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram(56), damadının yaptığı 'Çan 2.0' verdiği takip cihazı sayesinde hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını 1 kilometre mesafede takip ediyor.
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