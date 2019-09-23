23.09.2019 - 13:09 | | DHA
Son dakika... İkitelli'de fabrika yangını!
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.
40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.