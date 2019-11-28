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28.11.2019 - 15:26 | | İHA

Son dakika... İnternet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Taksim'de dükkan işleten şahıslar; aralarında önceden husumet bulunan şahısların işlettiği internet kafeye tabancalarla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... İnternet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
İnternet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
İnternet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
İnternet kafeye silahlı saldırı! Yaralılar var
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Olay 15.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede üzerinde iş yeri işleten şahıslar bir süre önce karşıdaki internet kafeyi işleten şahıslarla sorun yaşadı. Aralarında husumet oluşan dükkan sahipleri, güpegündüz tabancalarla internet kafeye ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda kafeteryadaki Nesim, Orhan, İlhan ve Taner U. hafif şekilde yaralandı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olaya tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların saldırgan tavırlar sergilemesinin ardından olay yerine motorize yunus polisi ve zırhlı unsurlar sevk edildi. Güçlükle zapt edilen vatandaşlar çekilen güvenlik şeridinin dışına çıkartıldı. Önlemin ardından sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, sedyeyle ambulansa alarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS KAÇAN 3 SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren dükkan sahipleri ile saldırıya uğrayan kafedekiler arasında daha önceden husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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