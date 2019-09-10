10.09.2019 - 16:11| AA
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe!
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.