MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
01.09.2019 - 10:53

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakaladıAdana'da, 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup, polise yakalattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin ihbarı sonrası yakalandı! Üstünden çıkanlar şoke etti

Eşinin ihbarı sonrası yakalandı! Üstünden çıkanlar şoke etti

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında? Sinem Kobal biyografisi

Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında? Sinem Kobal biyografisi

Diyarbakır’da 66 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 66 kilo esrar ele geçirildi

Sıradaki Haber