01.09.2019 - 10:53
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.