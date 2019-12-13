İstanbul Havalimanı'nda 1,74 tonla 'rekor' miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil "kratom" maddesi olduğu belirlendi.

Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalanan bu tür uyuşturucu, Türkiye'de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildi.

Operasyonda, ilk olarak Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizine tabi tutuldu. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışma neticesinde Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek bir kargo "riskli" olarak değerlendirildi. Bunun üzerine söz konusu kargonun bulunduğu alana giden muhafaza memurları eşyayı incelemeye aldı.

Şüpheli gönderi öncelikle uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analizden geçirildi.

Analiz sonucu ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya el konulurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.