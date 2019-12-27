27.12.2019 - 19:51 | | DHA
Son dakika | İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü! Araçlar beyaza büründü
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte son dakika İstanbul hava durumu bilgileri...
İstanbul hava durumu tahmin raporu belli oldu. Yayımlanan son rapora göre İstanbul'da hafta sonu soğuk etkisini gösterecek. Cumartesi günü İstanbul'da kar yağması beklenirken pazar günü sağanak yağış bekleniyor.
MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Öte yandan bugün İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde arabaların üstü beyaza büründü.