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27.12.2019 - 19:51 | | DHA

Son dakika | İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü! Araçlar beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte son dakika İstanbul hava durumu bilgileri...

Son dakika | İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü! Araçlar beyaza büründü

 İstanbul hava durumu tahmin raporu belli oldu. Yayımlanan son rapora göre İstanbul'da hafta sonu soğuk etkisini gösterecek. Cumartesi günü İstanbul'da kar yağması beklenirken pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

Son dakika | İstanbula mevsimin ilk karı düştü Araçlar beyaza büründü

Son dakika | İstanbula mevsimin ilk karı düştü Araçlar beyaza büründü

 

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Öte yandan bugün İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde arabaların üstü beyaza büründü.

Son dakika | İstanbula mevsimin ilk karı düştü Araçlar beyaza büründü

Son dakika | İstanbula mevsimin ilk karı düştü Araçlar beyaza büründü

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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