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25.01.2020 - 07:45 | | DHA-AA

Son dakika... İstanbul'da 6 teknede yangın!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Dragos sahilinde bir tekne alev aldı. Alevler kısa sürede 5 tekneye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Son dakika... İstanbul'da 6 teknede yangın!

Gelen son dakika haberine göre, sabah saatlerinde Kartal Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... İstanbulda 6 teknede yangın

Teknelerden zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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