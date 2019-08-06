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06.08.2019 - 15:55| İHA

Son dakika... İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Beykoz’da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.’yi kurtarsa da Mustafa Ö. dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika... İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
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Beykoz’da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar.

Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi.

Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.’yü kurtaramadı.

Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu.

 

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
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