MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek?
ABONE OL
28.12.2019 - 19:04 |

Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek?

İstanbul'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'a kar yaklaşmaya başladı. Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji tarafından özellikle cumartesi gününe uyarı yapılmıştı. Yüksek yerlerin beyaza büründüğü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam edecek. Pazar günü ise İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

ÇATALCA

Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Son dakika | İstanbulda beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek

SİLİVRİ

Silivri’de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri’nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri’nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, “Bugün Kadıköy Mahallesi’nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur” diyerek mutlu olduğunu söyledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Balkanlardan geldi etkisini gösterdi! Her yer beyaza büründü

 

Son dakika | İstanbulda beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek

 

 

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek?

Son dakika | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Ne kadar sürecek?

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber