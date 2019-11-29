Son dakika... İstanbul'da beklenen yağmur başladı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görüldü. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

İstanbul'da saat 10.00 itibarıyla anlık yağış durumu MGM'nin radar sisteminde bu şekilde görüntülendi.

Saat 10.00 itibarıyla İstanbul Trafik Yoğunluk Haritası ise böyle görüntülendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 18

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13