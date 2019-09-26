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26.09.2019 - 23:16 |

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! 23.20'de İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD 23.20'deki depremin 3,9 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

Silivri açıklarında meydana gelen 5,7’lik depremin ardından artçı depremler gelmeye devam ediyor.

DEPREMLER PEŞ PEŞE

Silivri açıklarında 18.39'da 3.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin yaklaşık 14.8 km olduğu açıklandı.

AFAD 3,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12.7 km olarak açıkladı.

    İstanbul'da bir deprem dahaSon dakika! 23.20'de İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD 23.20'deki depremin 3,9 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
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