Son dakika... İstanbul'da çalınan ambulans bulundu!

Gece saat 02.00 sıralarında hastaneye hasta nakli için gelen şoförün çalışır vaziyette bıraktığı ambulans çalındı. Ambulansı bulmak için gece ve gün boyu çalışan İstanbul polisi, önce güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Araç en son 13.35 sıralarında Büyükçekmece'den GPS sinyali verdi. Aracın üzerinde bulunan cihazın verdiği sinyali takip eden ekipler, aracı 16.00 sıralarında Eyüp Göktürk'te ormanlık alanda park halinde buldu.

Kapıları açık bulunan aracı kaçıran kişinin kimlik tespiti için polis araçtan parmak izi aldı. Aracın bulunmasının ardından yapılan çalışmalarda, eşgale uygun bir şahıs yarım saat sonra Arnavutköy'de yakalanarak gözaltına alındı.