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25.10.2019 - 16:13 |

Son dakika! İstanbul'da deprem...

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Son dakika! İstanbul'da deprem...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği bilgilere göre; 15:56’da İstanbul Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin merkez üssü Selimpaşa'ya 22 kilometre olarak kaydedilirken, derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

 

Bu taksiyi gören hemen polisi arayacakAntalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.
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