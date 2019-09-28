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28.09.2019 - 16:32 | | AA - DHA

Son dakika! İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu

İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Son dakika! İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

Operasyonda, farklı bir FETÖ soruşturmasından hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

 

Kız öğrenci, akranı olan 5 kişi tarafından dövüldüİzmir'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldı görüntüler, tepki çekti.
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