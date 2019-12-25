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25.12.2019 - 12:10 | | AA

İstanbul'da gece kulübünde yangın!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki gece kulübünde çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul'da gece kulübünde yangın!

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesinin de yapıldığı kulüpte yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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