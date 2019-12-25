İstanbul'da gece kulübünde yangın!

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesinin de yapıldığı kulüpte yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.