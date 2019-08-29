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29.08.2019 - 10:46| AA, DHA, İHA

İstanbul'da halk otobüsü evin duvarına çarptı! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da halk otobüsü evin duvarına çarptı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpışması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbulda halk otobüsü evin duvarına çarptı Yaralılar var

36 yıl sonra güneş yüzü gördüVan’ın Özalp ilçesinde 1979 yılında Almanya’daki gurbetçiler tarafından köye hibe edilen ambulans, hasta olmayınca bir süre mandıraya süt taşıdı. Birçok gencin şoförlüğe alıştığı ve arızalanınca garaja çekilen ambulans, 36 yıl aradan sonra sergilendiği mahalle alanında güneş gördü.
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