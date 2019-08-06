MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Tramvaya su tankeri çarptı! Seferler çift yönlü durduruldu
06.08.2019 - 07:54| AA

Son dakika... Tramvaya su tankeri çarptı! Seferler çift yönlü durduruldu

İstanbul'da Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde su tankeri seyir halindeki tramvaya çarptı.

Son dakika... Tramvaya su tankeri çarptı! Seferler çift yönlü durduruldu

 

Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul'un görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı. Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yerindeki temizlik çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

 

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Sıradaki Haber