06.08.2019 - 07:54| AA
Son dakika... Tramvaya su tankeri çarptı! Seferler çift yönlü durduruldu
İstanbul'da Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde su tankeri seyir halindeki tramvaya çarptı.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul'un görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı. Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
Kazanın ardından tramvay garaja çekilirken, su tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yerindeki temizlik çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.
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