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HaberlerGündemSon dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu
30.09.2019 - 14:21 |

Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

İstanbul Valiliği, depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin, eğitim öğretimlerine hangi okul ya da kurum binalarında devam edeceklerini açıkladı.

Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.

Son dakika... İstanbulda hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

Son dakika... İstanbulda hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

Son dakika... İstanbulda hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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