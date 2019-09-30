30.09.2019 - 14:21 |
Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu
İstanbul Valiliği, depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin, eğitim öğretimlerine hangi okul ya da kurum binalarında devam edeceklerini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor...