MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! İstanbul'da korkunç olay... Evde 3 kişi ölü bulundu
15.11.2019 - 09:37 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da korkunç olay... Evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.

Son dakika! İstanbul'da korkunç olay... Evde 3 kişi ölü bulundu

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı. 

Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi. 

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir." denildi.

Son dakika İstanbulda korkunç olay... Evde 3 kişi ölü bulundu

 

 

Üç genç kız dans ederek girdikleri evde... Üstelik biri hamile!Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kızın hırsızlık için dans ederek girdikleri sitede, garip halleri ve ilginç tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler?

Üç genç kız dans ederek girdikleri evde... Üstelik biri hamile!

Üç genç kız dans ederek girdikleri evde... Üstelik biri hamile!

250 kişi arıyor! Büyük gürültü ve toz bulutu...

250 kişi arıyor! Büyük gürültü ve toz bulutu...

2 çocuğu da aynı şekilde ölen baba: Kendimden şüphe ederim, karımdan etmem!

2 çocuğu da aynı şekilde ölen baba: Kendimden şüphe ederim, karımdan etmem!

Sıradaki Haber