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31.12.2019 - 04:45 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da korkutan yangın: Çevre ilçelerden desteğe geldiler

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika | İstanbul'da korkutan yangın: Çevre ilçelerden desteğe geldiler

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı dokuma fabrikası alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04:00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

 

Son dakika | İstanbulda korkutan yangın: Çevre ilçelerden desteğe geldiler

Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı.

Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika | İstanbulda korkutan yangın: Çevre ilçelerden desteğe geldiler

DHA muhabiri Yılmaz Okur canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bina kısmen çöktü, alevlerle mücadele sürüyor. 7 ilçeden takviye ekipler geldi" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbulda korkutan yangın: Çevre ilçelerden desteğe geldiler

 

 

 

 

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