Son dakika... İstanbul'da 'koronavirüs' alarmı! Bakan Koca açıkladı: 15-20 kişi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başlandığını, şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Bakan Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyanın gündeminde Çin'den yayılan bir virüsün sebep olduğu hastalık tablosu olduğunu ifade eden Koca, bölgeden son dönemde bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüsün, koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir alt tip olduğunu belirtti.

Bu nedenle ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak konunun gündemlerinde olduğunu, havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıkları bu süreçte tamamladıklarını aktaran Koca, "Dünya Sağlık Örgütü, bu virüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz, virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine, çarşamba günü bakanlığımızda Bilim Kurulunu toplayarak risk değerlendirme toplantısı yaptık ve kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık." diye konuştu.

Bakan Koca, liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını ifade ederek, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını ayrıca karantina odaları ve negatif basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuların, uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir grip de ateş başta olmak üzere benzer bulgulara sebep olabilir. Bu noktada basın mensuplarımızdan istirhamımız, bu haberler konusunda sorumlu davranmaları ve şüpheli durumlarda tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapmamalarıdır. Sağlık Bakanlığı olarak halk sağlığını ilgilendiren her konuda, son derece açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz. Bu açıklamaları, elbette neticelerimizi kesinleştirmek koşuluyla, mümkün olan en hızlı şekilde yapıyoruz."

"ÇİNLİ KADIN YOLCU ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ"

Sağlık Bakanı Koca, çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişinin, Vuhan'dan geldiğinin öğrenilmesi üzerine tedbiren diğer hastalardan izole edildiğini aktardı.

Bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği oluştuğunu ifade eden Koca, Çinli yolcunun durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte, seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu 'şüpheli vaka' olarak kabul ettik. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin'e gönderdik. Dünya Sağlık Örgütüne de numuneler iletilecek. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da biz, bulaşıcı hastalık izleme ve tespit prosedürlerimiz gereğince bu kişinin yakın temasta olduğu herkesi taramadan geçireceğiz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."

"ŞÜPHELİ BİR TEMAS SONRASI MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN"

Bakan Koca, hastalığın enfeksiyon belirtilerinin ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha ciddi vakalarda enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna veya böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Ancak bölgeye seyahat etmiş olanların, semptomlar konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Her türlü virüs ve bakterilerden korunmak için kişisel hijyen kurallarına riayet etmek gerektiğini, ellerin sık sık normal bir sabunla yıkanması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Son birkaç haftada Çin'e seyahat etmiş olanlarda veya şüpheli bir temas sonrasında ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkarsa, vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz."

Koronavirüs için olası vaka durumunda İstanbul'da yönlendirilecek hastanelerin hangileri olduğu sorusuna Koca, bu hastanelerden birinin Çin'den gelen yolcunun da tedavi edildiği Süreyyapaşa Devlet Hastanesi olduğunu söyledi

Hastalığa yönelik testin Türkiye'de de yapıldığını belirten Koca, şüpheli vaka görüldüğünde pozitif gibi düşünülerek önlem alındığının altını çizdi.

"DİĞER VAKALARDA BENZERİ BİR DURUM YOK"

Çarşamba gecesi Çin'den gelen yolcu ile aynı kafiledeki diğer yolcularda bulaşıcı hastalık, ateş veya benzeri bir durum olmadığının tespit edildiğini dile getiren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Çok endişe etmemiz gerekmiyor. Ayrıca bugün Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, ben de demin ifade ettim. İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, koronavirüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişinin 3 kişiye kadar bulaştırıcılığı söz konusu iken burada 1,4 - 2 gibi bir oranı biliyoruz. Daha düşük oranda. Biz yine de tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara da Dünya Sağlık Örgütü önermemesine rağmen termal kamerayı çarşamba gününden itibaren kullanmaya başladık."

Bulaştırıcılığın ateşten sonra söz konusu olduğunu vurgulayan Koca, "Daha çok 38 ve üzeri ateş durumunu tespit etmiş oluyoruz. O vakaları daha yakın takibe alıp, muayenelerini yaparak, gözlem altına alarak şüphelendiğimiz bir durum olursa karantina odamız ve devamında da özel ambulanslarımız ve demin de bahsettiğim şekli ile 5 tane tespit edilen hastanedeki izolasyon odalarına takipleri yapılmak üzere bir hazırlık yaptık." ifadelerini kullandı.

"36 SAATTEN ÖNCE ÇİN'E GİTMESİNE İZİN VERMEZDİK"

Şu ana kadar sadece bir hastanın şüpheli olarak değerlendirildiğini belirten Koca, gözlem altına aldıklarını ve ülkesine hemen göndermediklerini anlattı.

Bakan Koca, şu bilgiyi paylaştı:

"36 saatten önce biz Çin'e gitmesine baştan izin vermedik. Diğer yolcularda bir sorun olmadığı için izin vermiş olduk ama bu hastayı 36 saat özellikle klinik olarak gözlemledik. Biliyorsunuz nezle, soğuk algınlığı gibi başlayıp hızla akciğer enfeksiyonu tablosu gelişebiliyor. Böyle bir ilerlemenin olmadığını hatta ateşin de devamında olmadığını gördük. Hastanın talebi üzerine kendi özel ambulansımızla, sağlık ekibimizle bugün Çin'e gönderdik."

Alınan numuneler üzerindeki incelemelerin 3 - 4 gün içinde sonuçlanacağını ifade eden Koca, yakın temas içinde olan hastane ve 112 personeli ile tur operatörü ve tercüman üzerinde de önlem amaçlı tetkiklerin yapıldığını kaydetti.

Bakan Koca, hastanede 112 personeli, tercüman, şoför ve operatör dahil olmak üzere 15- 20 kişiyi yakın takibe aldıklarını söyledi.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP

Bakan Koca, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören 20'ye yakın hastanın yapılan iğneden sonra görme kabiliyetini kaybettiği iddiasına da değindi.

Sorunu bir üniversite hastanesinde "endoftalmi" denilen göz iltihabı sonrasında "vitrektomi" ameliyatı yapılan hasta grubunun yaşadığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bu hastalara aynı ortamda aynı kişilere aynı ilacın uygulandığı halde herhangi bir sorun yaşamadığını biliyoruz. Sadece ilgili üniversite hastanesinde değil, Türkiye'nin birçok merkezinde bu uygulamaya devam ediliyor. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu anlamda ilk defa yaşandı. Bununla ilgili bilimsel bir heyet oluşturduk. Bu bilimsel heyet incelemelere başladı. Önümüzdeki günlerde de sonuçları sizlerle paylaşmış oluruz."

Koca, bu ilacın Türkiye'nin bütün merkezlerinde uygulandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aynı merkezde de aynı hastalara uygulanan bir ilaç. Niye bugüne kadar olmadı da bugün oldu? Dolayısıyla ilaçla ilgili değil, daha çok bizim incelemelerimiz sonrası daha net söyleyebileceğimiz; bu uygulama döneminde neler yaşandığı... Bununla ilgili detaylı araştırmalar sonrası açıklamayı yapmış olacağız. Ben erkenden şimdi bir şey söylemeyeyim. Halen bu ilaç bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun yaşanmazken ilk defa toplu olarak yaşanıyor."

Bu hastalarda görme sorunu olduğuna işaret eden Koca, gün geçtikçe durumda bir düzelme beklediklerini anlattı.

Koca, her hastanın durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastadan hastaya enfeksiyonun tipine, hastanın altta yatan sebebi de burada etkili... Bugüne kadar görme oranının ne oranda olduğu, bunların hepsi değişiklik gösterebiliyor. Bunu bilim kurulumuz inceliyor. Açıklamış oluruz. Bu anlamda tedirgin olmayalım. Sorunun üzerine de gitmek gerektiğini, inceleme sonrasında ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda da kararlı davranacağımızdan emin olabilirsiniz."

"DENİZ BAYKAL'IN ÇOK CİDDİ BİR SORUNU YOK"

Bakan Koca, soru üzerine eski CHP genel başkanlarından Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Baykal'ın ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını vurgulayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu oldu ve Deniz Bey'in daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlığı da biliyorsunuz, o nedenle daha yakın takip etmek amaçlı, hatta kendileri 'hastane ortamında değil, evde olmak istediklerini ısrarla söylediler' ama arkadaşlar tedbiren basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmasına rağmen takibe aldılar.

Ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim."

İSTANBUL'DA "KORONAVİRÜS" ALARMI

Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.

Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanında hizmete hazır haldeki odayı basın mensuplarına tanıttı.

Kavak, havalimanındaki ilgili tüm birimlerin salgın konusunda bilgilendirildiğini, termal kameralarıyla belirlenen şüpheli hastalara anında müdahale açısından müşahede odasının çok önemli olduğunu kaydetti.