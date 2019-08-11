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11.08.2019 - 15:20| İHA

Son dakika... İstanbul'da minibüs takla attı! Yaralılar var

Çamlıca gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurarak takla attı.

Son dakika... İstanbul'da minibüs takla attı! Yaralılar var

İstanbul Ümraniye Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Trafik kazası TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra Edirne iskametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü Sefer Ülgen yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sefer Ülgen ve yanında bulunan Soner Avcı kaza nedeniyle minibüste sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sefer Ülgen ve Soner Avcı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ülgen ve Avcı ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Minibüstekilerin kurban kesiminin ardından evine döndükleri öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle çevreye de et parçalarının savrulduğu görüldü.  

Son dakika... İstanbulda minibüs takla attı Yaralılar var

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