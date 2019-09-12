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12.09.2019 - 08:47| İHA-DHA

Son dakika... İstanbul'da okul servis aracı takla attı! Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Kazada 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

Son dakika... İstanbul'da okul servis aracı takla attı! Yaralılar var
İstanbul'da okul servis aracı takla attı
İstanbul'da okul servis aracı takla attı
İstanbul'da okul servis aracı takla attı
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Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Dereağzı Mahallesi'nde öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada öğrenci servisi yan yattı. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... İstanbulda okul servis aracı takla attı Yaralılar var

 

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