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11.08.2019 - 14:41| İHA

Son dakika... İstanbul'da orman yangını!

İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika... İstanbul'da orman yangını!

Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor.

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