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08.08.2019 - 07:24| DHA

Son dakika... İstanbul'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı'ndan gelen yolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Son dakika... İstanbul'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ardından yaralılar  hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... İstanbulda otobüs kazası Ölü ve yaralılar var

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