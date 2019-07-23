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23.07.2019 - 11:45| İHA

Son dakika...İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti

Esenyurt'ta iddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden şüpheli, genç kızı ve annesini tartıştıktan sonra silahla vurarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi ararken anne ve kızı tedavi altına alındı.

Son dakika...İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti
İstanbul'da iki kadına silahlı saldırı
İstanbul'da iki kadına silahlı saldırı
İstanbul'da iki kadına silahlı saldırı
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Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan anne ve kızının evine genç kızın eski erkek arkadaşı geldi. Anne ve saplantılı şekilde aşık olduğu eski kız arkadaşı Kübra G. ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği silah ile ateş etti. Genç kızı kalçasından, araya giren annesini ise bileğinden yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızını aynı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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