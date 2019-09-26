26.09.2019 - 14:00 |
Son dakika... İstanbul'da şiddetli deprem! Okullar tatil edildi
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti. Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Depremin ardından biri 4.4 büyüklüğünde olmak üzere pek çok artçı sarsıntı meydana geldi.
7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Eskişehir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.