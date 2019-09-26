Son dakika... İstanbul'da şiddetli deprem! Okullar tatil edildi

7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Eskişehir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri'de bazı okullar tahliye edilmişti.