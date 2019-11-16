16.11.2019 - 10:57 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da silahlı saldırı! Kalabalık toplandı, büyük gerginlik...
İstanbul Pendik'te meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 3 kişiyi öldüren saldırganın binadan çıkarılması sırasında ise gerginlik yaşandı.
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.
Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.