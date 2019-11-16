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16.11.2019 - 10:57 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da silahlı saldırı! Kalabalık toplandı, büyük gerginlik...

İstanbul Pendik'te meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 3 kişiyi öldüren saldırganın binadan çıkarılması sırasında ise gerginlik yaşandı.

Son dakika... İstanbul'da silahlı saldırı! Kalabalık toplandı, büyük gerginlik...
İstanbul'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı
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Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı. Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.

 

Pendik'te silahlı saldırıİstanbul Pendik'te meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 3 kişiyi öldüren saldırganın binadan çıkarılması sırasında ise gerginlik yaşandı.
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