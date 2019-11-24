Son dakika... İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Saniye saniye görüntülendi

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma başladı. Çatışmada 1 kişi yaralanırken karşı grup arabayla kaçtı. Yaralı, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor