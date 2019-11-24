24.11.2019 - 15:12 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Saniye saniye görüntülendi
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan bir kişi yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çatışma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma başladı. Çatışmada 1 kişi yaralanırken karşı grup arabayla kaçtı. Yaralı, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor