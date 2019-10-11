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11.10.2019 - 11:40 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da terör operasyonu! 3 gözaltı

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi ile terör örgütü PKK/KCK’dan yakalama kararı bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbul'da terör operasyonu! 3 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül’de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alan ve Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak’taki orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 4 şüpheliyi belirleyerek Küçükçekmece ve Ümraniye’de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya anılırken, polis ekipleri firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/KCK’DAN YAKALAMA KARARI OLAN 3 KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan yapılan aynı operasyonda terör örgütü PKK/KCK’dan yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de 3 ilçede bulunan adreslerine baskın düzenleyen TEM ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları devam ediyor.

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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