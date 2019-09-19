İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 2'si kadın 8 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda, İstanbul'un 6 ayrı semtinde Suriyeli göçmenlerin arasına karışarak yurda giriş yaptığı ve yine kendilerini göçmen gibi göstererek sakladıkları belirlenen bir grup DAEŞ mensubu YTS'yi önce takibe aldı. Yapılan takip ve izleme çalışmalarında örgüte finansal destek sağlamak için değişik faaliyetlerde bulundukları ve Suriye'deki örgüt kamplarına gidip geldikleri belirlenen örgüt mensubu YTS'lerin yakalanması için dün gece sabaha karşı Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu’nda eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeyle birlikte gözaltına alınan 2'si kadın 8 DAEŞ mensubu YTS ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, polisin göçmenler arasına sızarak yurda giriş yapan YTS'lere yönelik çalışması devam ediyor.