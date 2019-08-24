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24.08.2019 - 09:22| DHA

Son dakika | İstanbul'da tramvay yolunda seferleri durduran kaza!

Fatih Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Son dakika | İstanbul'da tramvay yolunda seferleri durduran kaza!
Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; Seferler durdu
Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; Seferler durdu
Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; Seferler durdu
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Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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