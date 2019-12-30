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30.12.2019 - 13:10 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı

Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi muhtemel eylem faaliyetlerinin engellenebilmesine yönelik terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için gece 02.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polisin, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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